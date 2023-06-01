انتهت الدوري المصري – حرس الحدود (1) (0) أسوان.. فوز يُبقي على الحظوظ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود وأسوان في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل أسوان ضيفا على حرس الحدود في السابعة مساءً على استاد المكس.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة ودون فوز في آخر 8 مباريات بالدوري.

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انتهت

ق 53: جووول أووول إبراهيم القاضي يتقدم للحرس برأسية قوية بعد ركنية نفذها أحمد شديد قناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 9: رأسية زيكو تمر بجوار القائم

بداية اللقاء