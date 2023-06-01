سيد وسط العميد.. حصاد طارق حامد في موسم التتويج بالدوري السعودي

الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - طارق حامد

في موسمه الأول مع اتحاد جدة، حقق لاعب الوسط المصري طارق حامد لقب الدوري السعودي.

بأداء دفاعي قوي، وتمريرات عالية الدقة، ثبت حامد أقدامه تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

واختتم الاتحاد الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

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وحقق الاتحاد 22 انتصارا و6 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط، وهو أقوى دفاع في الدوري حيث تلقى 13 هدفا فقط.

ماذا قدم طارق حامد في الدوري السعودي؟

لعب: 24 مباراة

مشاركات أساسية: 23

معدل الدقائق في المباراة الواحدة: 84

معدل الاعتراضات: 1.3

معدل التدخلات: 2.0

معدل التشتيت: 0.5

أخطاء قادت إلى تسديدة: 0

أخطاء قادت إلى هدف: 0

ركلات الجزاء المرتكبة: 1

معدل التسديدات في المباراة: 0.3

معدل لمسات الكرة: 71.1

صناعة الفرص الكبيرة: 2

معدل التمريرات المفتاحية: 0.4

معدل التمريرات الصحيحة: 56.3

دقة التمرير: 92%

معدل التمريرات الصحيحة في نصف ملعب الخصم: 26.4

دقة التمرير في نصف ملعب الخصم: 88%

معدل الكرات الطويلة الصحيحة: 3.0

دقة الكرات الطويلة: 88%

معدل الصراعات الناجحة إجمالا: 4.4 (52%)

معدل الصراعات الأرضية الناجحة: 3.6 (52%)

معدل الصراعات الهوائية الناجحة: 0.8 (50%)

معدل المخالفات المرتكبة: 2.0

البطاقات الصفراء: 5

البطاقات الحمراء: 1

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