حسم 7 نقاط وحافظ على شباكه 17 مرة.. حصاد حجازي في موسم التتويج بالدوري السعودي

أخيرا انتهى موسم الدوري السعودي بتتويج اتحاد جدة، بقيادة المدافع المصري أحمد حجازي.

حجازي الذي حافظ على نظافة شباكه 17 مرة هذا الموسم، سجل 4 أهداف.

أول هذه الأهداف أتى أمام الرائد في الجولة الثالثة وكان هدف الفوز بنتيجة 1-0.

الثاني أتى في الجولة الثامنة، وكان هدف الفوز أيضا على الوحدة بنفس النتيجة 1-0.

قائد الاتحاد عاد للتسجيل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة ضد الشباب، وانتهت بالتعادل 1-1.

وأخيرا أمام ضمك في الجولة 22 سجل حجازي الهدف الثالث في فوز فريقه 3-0.

أهداف القائد المدافع ضمنت 7 نقاط للعميد هذا الموسم، أما تمريرته الحاسمة فقد أتت أمام العدالة في فوز الفريق 5-0.

ماذا قدم أحمد حجازي في الدوري السعودي؟

لعب: 28 مباراة

مشاركات أساسية: 28

معدل الدقائق في المباراة الواحدة: 90

نظافة الشباك: 17 مرة

معدل الاعتراضات: 0.6

معدل التدخلات: 1

معدل التشتيت: 4.3

أخطاء قادت إلى تسديدة: 1

أخطاء قادت إلى هدف: 0

ركلات الجزاء المرتكبة: 2

الأهداف: 4

معدل التسديدات في المباراة: 0.9

الأهداف بالرأس: 3

الأهداف بالقدم اليمني: 1

التمريرات الحاسمة: 1

معدل لمسات الكرة: 60

معدل التمريرات المفتاحية: 0.3

معدل التمريرات الصحيحة: 43.2

دقة التمرير: 87%

معدل التمريرات الصحيحة في نصف ملعب الخصم: 14

دقة التمرير في نصف ملعب الخصم: 78%

معدل الكرات الطويلة الصحيحة: 5.3

دقة الكرات الطويلة: 57%

معدل الصراعات الناجحة إجمالا: 3.3 (67%)

معدل الصراعات الأرضية الناجحة: 1.5 (66%)

معدل الصراعات الهوائية الناجحة: 1.9 (68%)

معدل المخالفات المرتكبة: 0.5

البطاقات الصفراء: 6

البطاقات الحمراء: 0