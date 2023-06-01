حسم 7 نقاط وحافظ على شباكه 17 مرة.. حصاد حجازي في موسم التتويج بالدوري السعودي

الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أخيرا انتهى موسم الدوري السعودي بتتويج اتحاد جدة، بقيادة المدافع المصري أحمد حجازي.

حجازي الذي حافظ على نظافة شباكه 17 مرة هذا الموسم، سجل 4 أهداف.

أول هذه الأهداف أتى أمام الرائد في الجولة الثالثة وكان هدف الفوز بنتيجة 1-0.

أخبار متعلقة:
حجازي: شريط 3 مواسم مر أمام عيني عقب حسم لقب الدوري السعودي عودة طارق حامد وحجازي يرفع الكأس في تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي 2022-23 حجازي: لا نفكر في كأس العالم للأندية الآن.. وهذا كان أصعب منحنى بالموسم منها 9 للنمور.. حجازي وطارق حامد يضيفان اللقب الـ 15 للمصريين في السعودية

الثاني أتى في الجولة الثامنة، وكان هدف الفوز أيضا على الوحدة بنفس النتيجة 1-0.

قائد الاتحاد عاد للتسجيل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة ضد الشباب، وانتهت بالتعادل 1-1.

وأخيرا أمام ضمك في الجولة 22 سجل حجازي الهدف الثالث في فوز فريقه 3-0.

أهداف القائد المدافع ضمنت 7 نقاط للعميد هذا الموسم، أما تمريرته الحاسمة فقد أتت أمام العدالة في فوز الفريق 5-0.

ماذا قدم أحمد حجازي في الدوري السعودي؟

لعب: 28 مباراة

مشاركات أساسية: 28

معدل الدقائق في المباراة الواحدة: 90

نظافة الشباك: 17 مرة

معدل الاعتراضات: 0.6

معدل التدخلات: 1

معدل التشتيت: 4.3

أخطاء قادت إلى تسديدة: 1

أخطاء قادت إلى هدف: 0

ركلات الجزاء المرتكبة: 2

الأهداف: 4

معدل التسديدات في المباراة: 0.9

الأهداف بالرأس: 3

الأهداف بالقدم اليمني: 1

التمريرات الحاسمة: 1

معدل لمسات الكرة: 60

معدل التمريرات المفتاحية: 0.3

معدل التمريرات الصحيحة: 43.2

دقة التمرير: 87%

معدل التمريرات الصحيحة في نصف ملعب الخصم: 14

دقة التمرير في نصف ملعب الخصم: 78%

معدل الكرات الطويلة الصحيحة: 5.3

دقة الكرات الطويلة: 57%

معدل الصراعات الناجحة إجمالا: 3.3 (67%)

معدل الصراعات الأرضية الناجحة: 1.5 (66%)

معدل الصراعات الهوائية الناجحة: 1.9 (68%)

معدل المخالفات المرتكبة: 0.5

البطاقات الصفراء: 6

البطاقات الحمراء: 0

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
حوار – رونالدو: سأستمر في السعودية.. تلك الأمور تحتاج تحسن ورسائل للاعبين القادمين إلى الدوري الإخبارية: سيزامل حجازي وحامد.. بنزيمة يقترب من التوقيع مع اتحاد جدة سيد وسط العميد.. حصاد طارق حامد في موسم التتويج بالدوري السعودي قد يواجه كبار أوروبا هذا الصيف.. النصر السعودي يعلن مشاركته في جولة آسيوية وفد فيفا يزور ملعب النصر السعودي من أجل كأس العالم للأندية نونو سانتو: لاعبو اتحاد جدة هم الأبطال الحقيقيون وزير الرياضة السعودي يعلق على إمكانية انتقال ميسي وبنزيمة للدوري السعودي حجازي: شريط 3 مواسم مر أمام عيني عقب حسم لقب الدوري السعودي
أخر الأخبار
بنزيمة: مستقبلي؟ لنرى ماذا سيحدث بعد المباراة المقبلة.. والإنترنت هو من يتحدث 8 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ إنبي.. وباسي وأوروك يقودان غزل المحلة 21 دقيقة | الدوري المصري
حوار – رونالدو: سأستمر في السعودية.. تلك الأمور تحتاج تحسن ورسائل للاعبين القادمين إلى الدوري 28 دقيقة | السعودية
الخطيب وصبحي يقصان شريط افتتاح فرع الأهلي في القاهرة الجديدة 49 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - صراع صدارة الصعيد ينحصر بين الجونة ولافيينا للتأهل لـ الدوري الممتاز ساعة | الدرجة الثانية
نبأ غير جيد لأرسنال.. تقرير: كانسيلو لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلد تكشف قرار هاري كين بشأن الانتقال إلى بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الإنجليزي
الإخبارية: سيزامل حجازي وحامد.. بنزيمة يقترب من التوقيع مع اتحاد جدة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية