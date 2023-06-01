حسم 7 نقاط وحافظ على شباكه 17 مرة.. حصاد حجازي في موسم التتويج بالدوري السعودي
الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:38
كتب : FilGoal
أخيرا انتهى موسم الدوري السعودي بتتويج اتحاد جدة، بقيادة المدافع المصري أحمد حجازي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
حجازي الذي حافظ على نظافة شباكه 17 مرة هذا الموسم، سجل 4 أهداف.
أول هذه الأهداف أتى أمام الرائد في الجولة الثالثة وكان هدف الفوز بنتيجة 1-0.
الثاني أتى في الجولة الثامنة، وكان هدف الفوز أيضا على الوحدة بنفس النتيجة 1-0.
قائد الاتحاد عاد للتسجيل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة ضد الشباب، وانتهت بالتعادل 1-1.
وأخيرا أمام ضمك في الجولة 22 سجل حجازي الهدف الثالث في فوز فريقه 3-0.
أهداف القائد المدافع ضمنت 7 نقاط للعميد هذا الموسم، أما تمريرته الحاسمة فقد أتت أمام العدالة في فوز الفريق 5-0.
ماذا قدم أحمد حجازي في الدوري السعودي؟
لعب: 28 مباراة
مشاركات أساسية: 28
معدل الدقائق في المباراة الواحدة: 90
نظافة الشباك: 17 مرة
معدل الاعتراضات: 0.6
معدل التدخلات: 1
معدل التشتيت: 4.3
أخطاء قادت إلى تسديدة: 1
أخطاء قادت إلى هدف: 0
ركلات الجزاء المرتكبة: 2
الأهداف: 4
معدل التسديدات في المباراة: 0.9
الأهداف بالرأس: 3
الأهداف بالقدم اليمني: 1
التمريرات الحاسمة: 1
معدل لمسات الكرة: 60
معدل التمريرات المفتاحية: 0.3
معدل التمريرات الصحيحة: 43.2
دقة التمرير: 87%
معدل التمريرات الصحيحة في نصف ملعب الخصم: 14
دقة التمرير في نصف ملعب الخصم: 78%
معدل الكرات الطويلة الصحيحة: 5.3
دقة الكرات الطويلة: 57%
معدل الصراعات الناجحة إجمالا: 3.3 (67%)
معدل الصراعات الأرضية الناجحة: 1.5 (66%)
معدل الصراعات الهوائية الناجحة: 1.9 (68%)
معدل المخالفات المرتكبة: 0.5
البطاقات الصفراء: 6
البطاقات الحمراء: 0