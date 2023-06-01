التشكيل - كاموني يعوض حمدي زكي في هجوم أسوان.. وزيكو يقود حرس الحدود

الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

ديلسون كاموني - أسوان

يقود مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم حرس الحدود في مواجهة أسوان لحساب الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل أسوان ضيفا على حرس الحدود في السابعة مساءً على استاد المكس.

ويبدأ الأنجولي ديلسون كاموني في الهجوم بجوار حسام عرفات لتعويض غياب محمد حمدي زكي الغائب بسبب الإيقاف.

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وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: إسلام عبد الإله – وجيه عبد الحكيم – أحمد فيلكس

الهجوم: مصطفى جمال – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – إسلام جمال

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي "كاستيلو" – إسلام جمال - علي فتحي

الوسط: بلال السيد - محمد عبد الرسول – عماد فتحي – أحمد خالد

الهجوم: ديلسون كاموني – حسام عرفات

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة ودون فوز في آخر 8 مباريات بالدوري.ش

أسوان حرس الحدود في الدوري الدوري المصري التشكيل
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