بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي وفترة غيابه

الخميس، 01 يونيو 2023 - 17:41

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق.

وأوضح المنيري أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها صبحي أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية.

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وخضع رمضان بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

وقال المنيري إن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق.

وفاز بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فيوتشر غدا الجمعة، في الجولة 30 من الدوري المصري.

رمضان صبحي الدوري المصري بيراميدز
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