زميل ميدو السابق لن يستمر في تدريب أياكس

الخميس، 01 يونيو 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

أياكس - رينجرز

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي نهاية مشوار لاعبه السابق جون هايتنجا كمدير فني للفريق بنهاية الموسم.

في فبراير الماضي، أقال أياكس مدربه ألفريد شرودر بعد نتائجه السيئة خلال الموسم في الدوري الهولندي، وقرر تعيين هايتنجا كمدرب مؤقت لنهاية الموسم.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "أياكس أخبر جون هيتينجا أن الإدارة ستبدأ البحث عن مدرب جديد لأياكس".

أخبار متعلقة:
مدرب سان جيرمان يوضح سبب عدم الاحتفال باللقب في المباراة الأخيرة صلاح وميسي ومحرز وأنشيلوتي.. أرقام قياسية تحطمت في الدوريات الكبرى ودوري الأبطال قد يواجه كبار أوروبا هذا الصيف.. النصر السعودي يعلن مشاركته في جولة آسيوية هامشيك يعلن اعتزال كرة القدم

وأوضح البيان "انضم جون لمساعدة النادي في وقت صعب، وفعل ذلك بكل حب وتفاني. نحن ممتنون جدا لذلك".

Heitinga Coach 1280

الدولي الهولندي السابق لعب في صفوف أياكس في الفترة من 2001 إلى 2008 حين تزامل مع أحمد حسام "ميدو".

وحصد الثنائي معا ألقاب الدوري والكأس والسوبر الهولندي في عام 2022.

حين تولى جون مسؤولية أياكس كان الفريق في المركز الخامس بجدول الدوري الهولندي بفارق 7 نقاط عن فينورد المتصدر، لكن الموسم انتهى به في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن فينورد البطل.

أما شرودر فأقيل بعدما كان أياكس صائما عن الانتصارات في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات.

وكان شرودر قد تولى تدريب أياكس خلفا لإريك تين هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

أياكس ميدو جون هايتنجا
نرشح لكم
برشلونة مهدد بالحرمان من دوري أبطال أوروبا مدرب سان جيرمان يوضح سبب عدم الاحتفال باللقب في المباراة الأخيرة صلاح وميسي ومحرز وأنشيلوتي.. أرقام قياسية تحطمت في الدوريات الكبرى ودوري الأبطال هل يعلن بنزيمة رحيله عن ريال مدريد؟ تضارب جديد في الإعلام الإسباني هل ينتقل مودريتش إلى السعودية؟ تضارب إعلامي في إسبانيا هامشيك يعلن اعتزال كرة القدم مدرب باريس سان جيرمان يؤكد رحيل ميسي أوكامبوس: كنت وحيدا أتدرب في غرفة ناشئين.. والآن أنا بطل أوروبا
أخر الأخبار
كاراتيه - علي الصاوي يهاجم الاتحاد المصري في ظل "محاولة محو مجهوده وتعبه وتاريخه" 11 دقيقة | رياضات أخرى
تنس طاولة - عمر عصر يتقدم 8 مراكز في التصنيف الدولي 27 دقيقة | رياضات أخرى
بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي وفترة غيابه 38 دقيقة | الدوري المصري
زميل ميدو السابق لن يستمر في تدريب أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة مهدد بالحرمان من دوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإسباني
كما انفرد في الجول.. كارتيرون يعلن توقيعه مع أم صلال القطري ساعة | الوطن العربي
بسبب إشراك لاعب موقوف.. الإسماعيلي يطالب باحتساب مباراة المقاولون لصالحه ويحتج على الحكم 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سان جيرمان يوضح سبب عدم الاحتفال باللقب في المباراة الأخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية