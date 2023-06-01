زميل ميدو السابق لن يستمر في تدريب أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي نهاية مشوار لاعبه السابق جون هايتنجا كمدير فني للفريق بنهاية الموسم.

في فبراير الماضي، أقال أياكس مدربه ألفريد شرودر بعد نتائجه السيئة خلال الموسم في الدوري الهولندي، وقرر تعيين هايتنجا كمدرب مؤقت لنهاية الموسم.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "أياكس أخبر جون هيتينجا أن الإدارة ستبدأ البحث عن مدرب جديد لأياكس".

وأوضح البيان "انضم جون لمساعدة النادي في وقت صعب، وفعل ذلك بكل حب وتفاني. نحن ممتنون جدا لذلك".

الدولي الهولندي السابق لعب في صفوف أياكس في الفترة من 2001 إلى 2008 حين تزامل مع أحمد حسام "ميدو".

وحصد الثنائي معا ألقاب الدوري والكأس والسوبر الهولندي في عام 2022.

حين تولى جون مسؤولية أياكس كان الفريق في المركز الخامس بجدول الدوري الهولندي بفارق 7 نقاط عن فينورد المتصدر، لكن الموسم انتهى به في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن فينورد البطل.

أما شرودر فأقيل بعدما كان أياكس صائما عن الانتصارات في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات.

وكان شرودر قد تولى تدريب أياكس خلفا لإريك تين هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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