كما انفرد في الجول.. كارتيرون يعلن توقيعه مع أم صلال القطري

الخميس، 01 يونيو 2023 - 16:45

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق عن توقيعه لعقده الجديد مع فريق أم صلال القطري.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "وقعت على عقد مع أم صلال لمدة عام".

وأضاف "أتطلع لتحقيق النجاح مع فريقي الجديد".

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وكان FilGoal.com قد كشف عن موافقة كارتيرون على بنود التعاقد مع فريقه القطري الجديد، على عكس ما تردد عن اتفاقه مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكشف مصدر مقرب من المدرب الفرنسي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "كارتيرون يقترب من تدريب أم صلال القطري".

واختتم المصدر تصريحاته المقتضبة "كارتيرون وافق على بنود التعاقد مع النادي وينتظر إتمام التفاصيل مع الإدارة قبل الإعلان عن التعاقد".

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الاتفاق السعودي في فبراير الماضي، وارتبط اسمه في الأيام الأخيرة بتدريب ماميلودي صنداونز

وقال كارتيرون آنذاك لـFilGoal.com: " كل الأخبار حول اتفاقي مع صنداونز غير صحيحة ولم يتحدث أحد معي من النادي".

وشدد "بالطبع لدي عروض كثيرة لكن أدرسها لاختيار الأفضل".

وأتم "مازالت مدربا حرا ولم أوقع لأي ناد حتى الان".

مدرب الأهلي والزمالك السابق قاد الاتفاق منذ مارس 2022 حتى فبراير من العام الجاري.

وترك كارتيرون فريقه في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات، و9 خسائر.

بشكل عام، قاد المدرب الفرنسي فريق الاتفاق في 27 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 13.

وقاد كارتيرون في رحلته التدريبية بقارة إفريقيا منتخب مالي ووادي دجلة والأهلي والزمالك في مصر والرجاء المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

وأنهى صنداونز الموسم بتحقيق لقب دوري جنوب إفريقيا برصيد 70 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وانتهى مشواره القاري في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد المغربي بعدما تعادلا 2-2 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

باتريس كارتيرون الدوري القطري أم صلال صنداونز
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