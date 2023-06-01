بسبب إشراك لاعب موقوف.. الإسماعيلي يطالب باحتساب مباراة المقاولون لصالحه ويحتج على الحكم

أعلن النادي الإسماعيلي تقدمه باحتجاج ضد محمد يوسف حكم مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، ومشاركة فاروقا كابوري لاعب المنافس رغم حصوله على 3 إنذارات بحسب البيان.

وجاء بيان الدراويش كالتالي:

قدم الإسماعيلي رسميا حيثيات احتجاجه ضد ما حدث من تجاوزات في مباراته أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 30 من الدوري العام لكرة القدم وطالب باحتساب المباراة لصالحه.

إذ تضمنت المذكرة احتجاج النادي على حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للاعب الإسماعيلي أحمد مدبولي في الدقيقة 53، إذ كان يتعين عليه العودة لتقنية الفيديو والتأكد من وجود إعاقة واضحة للاعب.

كما تضمنت المذكرة الاحتجاج على مشاركة البوركيني فاروقا كابوري مدافع المقاولون وهو حاصل على 3 إنذارات قبل هذا المباراة.

وكانت البطاقة الصفراء الأولى لفاروقا خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في الدقيقة 89، بينما كانت الثانية في مباراة فاركو في الدقيقة 90+8، وكانت البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالجولة 29.

وعلى خلفية ذلك يطالب الإسماعيلي بالنقاط الثلاث، وتفيد لائحة المسابقات باعتبار الإسماعيلي فائزا في مثل هذه الحالة بنتيجة 2-0.

وتم توثيق شكوى النادي بكافة مقاطع الفيديو المؤكدة لأحقيته في شكواه.

ورفع التعادل رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 42 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الـ12.

ماذا حدث؟

المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة أثناء الشوط الثاني، وهو نفس الأمر الذي حدث قبل أيام في مواجهة إنبي وفيوتشر.

بدأ الجدل في المباراة بالتحديد في الدقيقة 57 عندما تعرض أحمد عاطف لاعب المقاولون للاعتراض داخل منطقة الجزاء من قبل محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

ليحتسب الحكم عبد العزيز السيد تسلل على المقاولون، لكن غرفة الفيديو أكدت له أنه لا يوجد تسلل وهناك خطأ ضد محمد حسن.

قبل أن يعود الحكم في قراره ويحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الأمر الذي جعل فريق الإسماعيلي يخرج من أرض الملعب ويرفض استكمال المباراة.

وبالفعل استمر اللعب متوقفا منذ الدقيقة 57 وسط محاولات لإرجاع الإسماعيلي عن قراره والعودة لاستكمال المباراة.

في النهاية نجحت هذه المحاولات وعاد فريق الإسماعيلي إلى أرض الملعب بعد توقف لأكثر من 20 دقيقة.

وعاد اللعب بضربة الجزاء للمقاولون العرب وتقدم جون أوكلي لتسديد الكرة وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 79.

في النهاية خطف الإسماعيلي التعادل بهدف في الدقيقة 109 عن طريق محمد الشامي الذي استغل خطأ محمود أبو السعود حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة وتوغل بها ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.