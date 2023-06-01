صلاح وميسي ومحرز وأنشيلوتي.. أرقام قياسية تحطمت في الدوريات الكبرى ودوري الأبطال

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تحطيم الأرقام القياسية، ضمن مجموعة من النجوم العالميين خلال الموسم الذي يوشك على نهايته.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام القياسية التي تحطمت أو وضعت للمرة الأولى خلال موسم 2022-2023 في الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا.

- محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي (137 هدفاً) بعد تخطيه لروبي فاولر (128 هدفاً).

- إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بات أكثر لاعب يسجل في موسم واحد للدوري الإنجليزي (36 هدفا) سواء بنظام 20 فريقا (محطما رقم صلاح - 32 هدفا) أو بجميع الأنظمة (22 فريقا - 34 هدفا باسم ألان شيرار).

- هالاند هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعب فريقه.

- هالاند صار أسرع من يصل إلى 4 هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي وذلك خلال 19 مباراة فقط، أقل بـ46 مباراة من رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

- كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أصبح أسرع لاعب يصنع 100 هدف في البريميرليج في 237 مباراة، أسرع بـ56 مباراة من صاحب الرقم السابق سيسك فابريجاس لاعب آرسنال وتشيلسي السابق.

- الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي صار أكثر اللاعبين الأفارقة حصدا للدوري الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، أحدها مع ليستر سيتي و4 مع مانشستر سيتي، متخطياً رقم دروجبا الذي فاز بـ 4 ألقاب.

- أيضا بات محرز أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 61 تمريرة حاسمة، متخطياً صلاح (59) ودروجبا (55).

- منذ بداية القرن الحالي .. أرسنال هو صاحب أطول فترة صدارة في الدوري الإنجليزي دون أن يحقق اللقب (248 يوماً).

- كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حطم رقم سير أليكس فيرجسون كأكثر مدير فني خوضاً للمواجهات في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 191 مباراة,

- ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أصبح الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 497 هدفًا، متخطيا رقم كريستيانو رونالدو (495).

- النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بات أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافا خلال موسم واحد في بطولة الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفا، ليتفوق على الكاميروني صامويل إيتو.

- أوسيمين أصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي.

- زلاتان إبراهيموفيتش صار أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.