قد يواجه كبار أوروبا هذا الصيف.. النصر السعودي يعلن مشاركته في جولة آسيوية

الخميس، 01 يونيو 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي مشاركته في جولة مباريات ودية تحتضنها اليابان هذا الصيف.

وكان نادي النصر قد تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة ودية دولية في اليابان.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الخميس: "هذا الصيف النصر يطل في اليابان.. كونوا مستعدين".

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انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي لفت أنظار منظمي الجولات الآسيوية للفرق الأوروبية.

قبل أسابيع، أوضح تقرير جريدة الرياضية السعودية أن موعد الدعوة يتزامن مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تقام في 3 مدن سعودية أغسطس المقبل، ما يضع النصر في مأزق.

وأضاف التقرير أن النصر قد يوافق على قبول الدعوة بشكل جزئي وليس بكل تفاصيلها الزمنية.

ويسعى العالمي إلى تضمين الجولة الآسيوية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، بعد معرفة الفرق التي يقابلها، وغالبا ستكون فرق أوروبية عالمية إضافة إلى أندية آسيوية يابانية، حسب الرياضية السعودية.

نادي النصر بدأ بمراجعة بعض ملفات المدربين سعيًا إلى التعاقد معهم لإنهاء خطط برامج إعداد الفريق للموسم المقبل مبكرًا، حسب التقرير.

في الشهر قبل الماضي، قرر نادي النصر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وقاد الكرواتي دينكو إيليتشيش، المدرب المؤقت، الفريق حتى نهاية الموسم الذي انتهى يوم الأربعاء.

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