هل يعلن بنزيمة رحيله عن ريال مدريد؟ تضارب جديد في الإعلام الإسباني

كشفت تقارير إسبانية عن مؤتمر صحفي يتم تحضيره الآن في ريال مدريد ليعلن من خلاله نجم الفريق كريم بنزيمة نهاية مشواره مع النادي الملكي.

وبحسب الإعلامية ماريا تريزاك مذيعة "إي إس راديو" فإن غرفة المؤتمرات الصحفية في مركز تدريبات ريال مدريد "فالديبيباس" يتم تجهيزها في الوقت الحالي تمهيدا لمؤتمر بنزيمة بعد الظهيرة.

وأوضحت تريزاك أن بنزيمة سيتوجه بعد ذلك إلى المنطقة العربية، وأشارت عدة تقارير إلى كون الوجهة المقبلة هي السعودية.

في الإطار ذاته قال سيرخيو فالينتين مذيع المحطة ذاتها: "بنزيمة سيغادر ريال مدريد بنسبة 100%. بعد الظهيرة سيعلن ذلك في مؤتمر صحفي".

لاحقا حذفت ماريا تريزاك تغريدتها، ثم قال الصحفي أرانشا رودريجيز إنه لا يوجد مؤتمر مقرر اليوم لتوديع النجم الفرنسي.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن مفاوضات من نادي اتحاد جدة لضم كريم بنزيمة في الموسم المقبل.

وفي حال انضمامه إلى النمور سيجاور الفرنسي كل من أحمد حجازي وطارق حامد حال استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.