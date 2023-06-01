هامشيك يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن السلوفاكي ماريك هامشيك لاعب طرابزون سبور التركي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وعقد البالغ من العمر 35 عاما مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للكشف عن قرار اعتزاله.

وأكد هامشيك أن القرار لم يكن سهلا على الإطلاق، لكن عبر عن سعادته بمسيرته الطويلة في عالم المستديرة.

وكان النجم السلوفاكي قد انضم إلى طرابزون سبور في يونيو 2021 ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري التركي في الموسم الماضي.

وذلك بعدما لعب مع نابولي 520 مباراة في كل المسابقات بين 2007 و2019.

على الصعيد الدولي، يعد ماريك صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده.

وكان زميل محمود حسن "تريزيجيه" قد أعلن اعتزاله الدولي العام الماضي بعد 15 عاما من تمثيل سلوفاكيا.

هامشيك هو أفضل هداف في تاريخ منتخب سلوفاكيا برصيد 26 هدفا في 136 مباراة.

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