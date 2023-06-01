وفد فيفا يزور ملعب النصر السعودي من أجل كأس العالم للأندية

الخميس، 01 يونيو 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ملعب الأول بارك معقل فريق النصر في الرياض يوم الأربعاء من أجل النظر في إمكانية استضافة بعض مباريات كأس العالم للأندية 2023.

الزيارة كانت ضمن الجولة التفقدية لوفد فيفا قبل بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

وتفقد الوفد مرافق ومنشآت الملعب قبل مواجهة النصر أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتحمل زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤشرات على أن ملعب الأول بارك سيكون من ضمن الملاعب التي سيعتمدها "فيفا" لاحتضان منافسات مونديال الأندية الذي سيلعب خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 فرق.

ومن المتوقع أن يكون ملعب الجوهرة المشعة بجدة أحد ملاعب المونديال بسبب مشاركة اتحاد جدة بطل الدوري في كأس العالم للأندية.

وحجزت 3 فرق مقاعدها في المونديال حتى الآن، وهي: الاتحاد بطل الدوري السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني المتوج بدوري أبطال آسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

المملكة السعودية هي رابع دولة عربية تستضيف مونديال الأندية منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2000 بعد الإمارات والمغرب وقطر.

كأس العالم للأندية السعودية النصر اتحاد جدة
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