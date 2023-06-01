كونكاكاف - كلوب ليون يضع قدما في كأس العالم للأندية بالفوز في ذهاب النهائي

تغلب كلوب ليون المكسيكي على ضيفه لوس أنجلس إف سي الأمريكي بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية "كونكاكاف".

تقدم الفريق المكسيكي بهدف ويليام تيسيلو في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 45+5 أضاف أنخيل مينا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقلص لوس أنجلس الفارق بواسطة دينيس بوانجا في الدقيقة 96، ليقلل من أثر الهزيمة قبل خوض الإياب.

وتقدم مباراة الإياب في السادس والعشرين من يوليو 2023.

وحتى الآن تأهل كأس العالم للأندية 2023 في السعودية كل من:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي لتحديد بطل إفريقيا.

فيما يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي لتحديد بطل أوروبا.

أما بطل أمريكا الجنوبية فلا تزال منافسات كوبا ليبرتادورس جارية في دور المجموعات.

ويتبقى بطبيعة الحال الفائز من كلوب ليون ولوس أنجلس إف سي.

ولم يسبق لفريق كلوب ليون الفوز بدوري أبطال كونكاكاف من قبل، حيث فاز بالدوري المكسيكي 8 مرات، وكأس المكسيك 5 مرات.

ويقام مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر 2023 في المملكة العربية السعودية.