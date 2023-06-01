خبر في الجول - "الزمالك ب".. تشكيل فريق الأبيض الجديد

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك قرر تأسيس فريق "الزمالك ب" من الناشئين، على غرار فريق الأمل الذي تكون سابقا.

ويتكون فريق "الزمالك ب" من مواليد 2001 و2003 و 2005 وبعض مواليد 2006.

ويهدف الزمالك من تلك الخطوة إلى تجهيز العناصر للفريق الأول، وتسويق اللاعبين من مواليد 2001 بعد إلغاء دوري الجمهورية.

وسيخوض الفريق الجديد مباريات ودية مع فرق من الدوري الممتاز أو من الدرجة الثانية.

وسيتولى أحمد رزق مدرب فريق مواليد 2005 قيادة هذا الفريق، وتم اختياره بسبب تدريبه لعدد كبير من هؤلاء اللاعبين بالفعل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

كما يخوض الأبيض مباراة ودية مع منتخب اليمن غدا الجمعة في الخامسة والنصف مساء على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.