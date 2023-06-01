سليمان وهدان: عزلي من الزمالك؟ القانون يحميني.. ولا يمكن عقد 5 جلسات في الأسبوع

تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عما تردد بشأن عزله من منصبه بداعي غيابه عن حضور اجتماعات المجلس.

وقال وهدان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "لا تعليق، فهناك قانون يحميني ويحمي أي عضو مجلس إدارة. مع تقديري واحترامي لمرتضى منصور".

وأضاف "آخر جلسة حضرتها كانت في يوم 9 مايو، والمادة 41 تقول: يُعزل رئيس أو عضو مجلس الإدارة في حال تغيبه لـ 3 جلسات متتالية، بشرط أن تعقد جلسة كل شهر".

وأوضح "لا يمكن أن تعقد 5 جلسات في الأسبوع ثم تخرجني من المجلس على هذا الأساس".

وشدد وهدان "لم يردني أي شيء من وزارة الرياضة بخصوص عزلي".

وتابع "أتمنى عودة الزمالك للتتويج في المحافل الرياضية. لا مصلحة لأحد في تأخر الزمالك أو تعرضه للمشاكل، ففي النهاية الأندية الجماهيرية هي عصب الكرة المصرية".

وواصل "الزمالك يمثل مصر في البطولة العربية، واللاعبون على قدر المسؤولية وبإذن الله سنعود بالبطولة".

وعن مطالبة البعض بانسحاب الزمالك عن البطولة لعدم الجاهزية قال وهدان: "دائما ما أقول: أي حزب يجب أن يكون جاهزا للانتخابات، وأي فريق يجب أن يلعب كرة القدم".

وأضاف "هذه أصوات لن نستمع لها، ولكنها تنبهنا لضرورة اللعب بشكل أفضل في البطولة".

وعن شكوى لاعبي يد الزمالك ضد النادي اختتم وهدان "لقد سمعت بذلك ولكن ليس لدي معلومة مؤكدة. إذا كان هناك شيء كهذا فسنتمكن من احتوائه داخليا".

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وكان مرتضى منصور قد قال إن سليمان وهدان تم عزله من منصبه في مجلس إدارة الزمالك بداعي تغيبه عن 3 جلسات متتالية لمجلس الإدارة.