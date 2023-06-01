أوكامبوس: كنت وحيدا أتدرب في غرفة ناشئين.. والآن أنا بطل أوروبا

الخميس، 01 يونيو 2023 - 12:45

كتب : FilGoal

لوكاس أوكامبوس - إشبيلية وروما - نهائي الدوري الأوروبي

تحدث لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية متأثرا بما قضاه قبل تتويجه بالدوري الأوروبي مع الفريق، بالفوز على روما بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وكان أوكامبوس قد خرج معارا إلى صفوف أياكس في بداية الموسم، وتعرض للتجميد مع الفريق الهولندي، قبل أن يعود إلى إشبيلية في يناير بعد قطع إعارته مبكرا.

وقال أوكامبوس في تصريحاته لقناة موفيستار + بعد التتويج: "لقد كانت واحدة من مباريات إشبيلية التقليدية. يجب أن نعاني لأجل الفوز، فهو ليس سهلا".

أخبار متعلقة:
مورينيو ينتقد حكم نهائي الدوري الأوروبي ويتحدث عن مستقبله كأس العالم للشباب - نسور نيجيريا تفترس الأرجنتين.. وإيطاليا تقصي إنجلترا حتى مورينيو لم يكسر هيمنتهم.. دوري إشبيلية الأوروبي أول الراحلين.. تيليمانس يعلن رحيله عن ليستر

وأضاف "الكثير من الأشياء تمر في ذهني، تحديدا ما عانيته لأحقق هذا الإنجاز مجددا. أنا سعيد للغاية".

وأوضح "مررت بوقت سيئ للغاية. فقط عائلتي تعرف كم عانيت، ولكن كرة القدم دائما ما تمنحك الانتقام ويتغير حالها سريعا".

واختتم أوكامبوس "قبل بضعة أشهر كنت أتدرب وحيدا في غرفة ملابس ناشئين في أياكس، وألان أنا أخرج بطلا لأوروبا. هذا جنوني".

ولعب أوكامبوس لمدة 114 دقيقة فقط مع أياكس، وبطبيعة الحال لم يسجل أو يصنع.

وفاز إشبيلية على روما في ملعب بوشكاش آرينا في المجر في نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخاض إشبيلية ست نهائيات في الدوري الأوروبي قبل ملاقاة روما فاز بهم جميعا والآن ها هو يواصل سيطرته على تلك البطولة التي يعد فيها هو حامل الرقم القياسي في عدد المرات التتويج بها.

وسجل أوكامبوس ركلة ترجيح إشبيلية الأولى، ليتوج باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

لوكاس أوكامبوس إشبيلية الدوري الأوروبي أياكس
نرشح لكم
هامشيك يعلن اعتزال كرة القدم مدرب باريس سان جيرمان يؤكد رحيل ميسي مورينيو ينتقد حكم نهائي الدوري الأوروبي ويتحدث عن مستقبله كأس العالم للشباب - نسور نيجيريا تفترس الأرجنتين.. وإيطاليا تقصي إنجلترا حتى مورينيو لم يكسر هيمنتهم.. دوري إشبيلية الأوروبي أول الراحلين.. تيليمانس يعلن رحيله عن ليستر انتهت نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية (1) - (1) روما.. انتصار الفريق الأندلسي بركلات الترجيح المفاوضات بدأت.. أثليتك: تشيلسي يسمح لسيتي بالتحدث مع كوفاسيتش
أخر الأخبار
هامشيك يعلن اعتزال كرة القدم 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب باريس سان جيرمان يؤكد رحيل ميسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفد فيفا يزور ملعب النصر السعودي من أجل كأس العالم للأندية 31 دقيقة | السعودية
كونكاكاف - كلوب ليون يضع قدما في كأس العالم للأندية بالفوز في ذهاب النهائي 37 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - "الزمالك ب".. تشكيل فريق الأبيض الجديد 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: نفاد تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - التغيير الـ 81.. استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب الأوليمبي ساعة | الدرجة الثانية
نونو سانتو: لاعبو اتحاد جدة هم الأبطال الحقيقيون ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية