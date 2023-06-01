مورينيو ينتقد حكم نهائي الدوري الأوروبي ويتحدث عن مستقبله

انتقد جوزيه مورينيو مدرب روما حكم نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره على يد إشبيلية بركلات الترجيح، كما تحدث عن مستقبله مع النادي.

وفاز إشبيلية على روما في ملعب بوشكاش آرينا في المجر في نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن منهكون جسديا وعقليا. إنها ليست نتيجة عادلة وكانت هناك عدة لحظات يجب أن نتحدث عنها. نحن متعبون وفخورون".

وأضاف "يمكنك أن تخسر مباراة لكن ليس كرامتك واحترافك. لقد فزت بـ5 نهائيات أوروبية وخسرت هذه المباراة لكني سأعود إلى منزلي فخورًا. اللاعبون بذلوا كل شيء".

وتابع "دموع باولو ديبالا؟ نحن نعمل بجد بتواضع واحتراف. نعطي كل ما لدينا. كل فرد تفاعل مع الخسارة بطريقته الخاصة. البعض يبكي والبعض الآخر لا. لكن الحقيقة هي أننا جميعًا نشعر بالحزن الشديد سواء بكينا أم لا. هذه هي الحقيقة. سنعود إلى إيطاليا متعبين لأننا نشعر بأن ما حدث ليس عادلا، لكنه كان أداءً رائعا. كانت مباراة نهائية رائعة".

وأكمل "كانت مباراة تمتاز بالتدخلات البدنية مع حكم يبدو إسبانيا. لكننا قدمنا كل ما لدينا. بطاقة صفراء، ثم بطاقة أخرى، ثم أخرى، ستدرك كم كان الأمر ليس عادلا حين تعلم أن إريك لاميلا كان ينبغي أن ينال بطاقة صفراء ثانية، لكن بعد ذلك تراه أحد منفذي ركلات الترجيح".

وواصل البرتغالي "مستقبلي مع روما؟ أمامنا الكثير من الوقت للحديث حول هذا الأمر، لكن عليّ الآن أن أقاتل من أجل هؤلاء اللاعبين".

واستمر "أنا أعتبر نفسي شخصًا أمينًا. قبل بضعة أشهر، أخبرت الملاك أنهم سيكونون أول من يعرف ما إذا كان لدي أي اتصال مع أندية أخرى".

وأتم "لن أفعل أي شيء في السر أبدًا. سأكون صادقًا. لقد تحدثت إلى إدارة النادي في ديسمبر عندما واجهت هذا الموقف مع المنتخب البرتغالي. لم أتحدث إليهم مرة أخرى لأنني لم أتحدث مع أي أندية أخرى. في الوقت الحالي لدي عقد لمدة عام آخر مع روما. هذا هو الوضع".

وافتتح باولو ديبالا أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك إشبيلية التعادل عن طريق هدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو إشبيلية كل ركلاتهم الأربعة بنجاح فيما أهدر لروما جيانلوكا مانشيني وروجير إيبانيز.

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