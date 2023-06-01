كأس العالم للشباب - نسور نيجيريا تفترس الأرجنتين.. وإيطاليا تقصي إنجلترا

الخميس، 01 يونيو 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

في كبرى مفاجآت دور الـ 16.. غادر البلد المضيف الأرجنتين بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على يد منتخب نيجيريا بهدفين دون رد.

الهدف الأول أتى بتوقيع إبراهيم محمد في الدقيقة 61.

فيما سجل ريلوانو ساركي الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من فيكتور إيليتو في الدقيقة 92.

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وبذلك يودع منتخب الأرجنتين البطولة من الدور الإقصائي الأول.

فيما تأهل منتخب نيجيريا وينتظر الفائز من الإكوادور وكوريا الجنوبية.

وبعد المباراة قال خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما في تصريحات إعلامية إنه ينوي الاستمرار في منصبه ما لم يخبره كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني بعكس ذلك.

على الجانب الآخر تغلب منتخب إيطاليا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل الهدف الأول للطليان توماسو بالدانزي لاعب إمبولي في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة من جيوسيبي أمبروزينو لاعب سيتاديلا.

فيما تعادل ألفي ديفاين لاعب توتنام هوتسبر في الدقيقة 24 بصناعة دان سكارليت زميله في توتنام أيضا.

وحسم سيزاري كاسادي لاعب ريدينج فوز الأزوري في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبذلك يتأهل منتخب إيطاليا لملاقاة كولومبيا، التي سحقت سلوفاكيا بنتيجة 5-1.

وتأهل منتخب البرازيل على حساب تونس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 4-0، وينتظر الفائز من جامبيا وأوروجواي.

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