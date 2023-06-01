مواعيد مباريات اليوم 1 يونيو 2023 - الدوري المصري والحلم الإفريقي في مونديال الشباب

الخميس، 01 يونيو 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة

يلعب أسوان في ضيافة حرس الحدود، فيما يخرج غزل المحلة لملاقاة إنبي في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

فيما يلعب منتخب جامبيا ضد أوروجواي في دور الـ 16 لكأس العالم للشباب المقامة في الأرجنتين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

حرس الحدود × أسوان

7 مساء - أون تايم سبورت 1

إنبي × غزل المحلة

9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

كأس العالم للشباب

جامبيا × أوروجواي

5:30 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

الإكوادور × كوريا الجنوبية

12:00 منتصف الليل - beIN Sports 2 HD Premium

الدوري التونسي

الترجي × اتحاد بن قردان

7 مساء - الكاس 2 HD

دوري الدرجة الثانية

المدينة المنورة × مصر للمقاصة

أسمنت أسيوط × ديروط

تليفونات بني سويف × كيما أسوان

النصر للتعدين × لافيينا

شبان قنا × ملوي

الجونة × شباب طامية

المنيا × الألومنيوم

الدوري المصري إنبي أسوان غزل المحلة حرس الحدود
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