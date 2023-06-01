كرة سلة - مصر تخسر من ألمانيا في بطولة العالم 3x3 بثاني الجولات

الخميس، 01 يونيو 2023 - 02:18

كتب : FilGoal

سيدات مصر 3x3 - كرة سلة

خسر منتخب مصر للسيدات من ألمانيا في ثاني جولات بطولة العالم لكرة السلة 3x3.

وكانت سيدات مصر قد حققن الفوز في الجولة الأولى على حساب بولندا.

وخسر منتخب مصر أمام ألمانيا في الجولة الثانية بنتيجة 21-16.

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وكان منتخب مصر فاز في وقت مبكر من مساء الأربعاء على بولندا بنتيجة 21-18 ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول لسيدات الفراعنة في تاريخ مشاركتهن في بطولة العالم.

إذ أن هذه المشاركة هي الثانية بعد التواجد في نسخة عام 2022 ولكن خسر منتخب مصر آنذاك مبارياته كلها أمام بولندا نفسها وبلجيكا ومنغوليا.

وخسر منتخب مصر آنذاك ضد بولندا بنتيجة 22-10.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة سيدات 3x3 في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة ما بين 30 مايو إلى 4 يونيو المقبل.

وتختلف منافسات كرة السلة 3x3 عن السلة الطبيعية بمشاركة خمسة لاعبين، إذ تقام منافسات 3x3 في نصف ملعب فقط بحلقة واحدة في مباراة مكونة من 10 دقائق ويفوز الفريق الذي يصل إلى 21 نقطة أولا أو يكون فائزا إذا انتهى الوقت دون الوصول للنقطة 21.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات بولندا وألمانيا واليابان وأستراليا.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من ثريا محمد وهاجر عامر ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي.

ويلعب منتخب مصر مباراتيه المقبلتين غدا الجمعة ضد أستراليا واليابان.

وتقام المباراة الأولى ضد أستراليا الساعة 7:40 بتوقيت مصر بينما الأخرى ضد اليابان الساعة 10:45 مساء.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي، بينما صاحبي المركزين الثاني والثالث يتأهلن لثمن النهائي.

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