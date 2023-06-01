تايكوندو - سيف عيسى يتوج ببرونزية بطولة العالم للسنة الثانية على التوالي

توج سيف عيسى بطل التايكوندو ببرونزية بطولة العالم 2023 المقامة في باكو عاصمة أذربيجان.

ونجح سيف عيسى في تحقيق الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كجم للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2022.

وسبق وحقق البطل المصري برونزية أولمبياد طوكيو والتي أقيمت في 2021 بنفس الوزن.

واستهل سيف عيسى مشواره في النسخة الحالية من بطولة العالم بفوز على فارزاد منصوري بطل أفغانستان.

وتخطى سيف عيسى، المالي إسماعيل كوليبالي بنتيجة 2-0 في الجولات بالدور ثمن النهائي.

وضمن سيف ميدالية عالمية جديدة بعد الفوز على فيصل ساوادوجو لاعب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في الجولات.

وخسر سيف في نصف النهائي أمام الأمريكي كارل نيكولاس بنتيجة 2-0 في الجولات.

ويحصد الخاسر من نصف النهائي في بطولات التايكوندو الدولية على الميدالية البرونزية.

وتوج سيموني أليسيو لاعب إيطاليا بالميدالية الذهبية.

وكان الثنائي المصري أحمد الراوي في منافسات وزن تحت 87 كجم وجنى خطاب في مناسات تحت 49 كجم قد ودعا من الدور ربع النهائي.