كرة سلة - شانجون ساكرز الكوري يعلن تجديد تعاقد عاصم مرعي

الخميس، 01 يونيو 2023 - 01:53

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - منتخب مصر رجال كرة سلة

أعلن نادي شانجون إل جي ساكرز الكوري تجديد تعاقد عاصم مرعي لاعب كرة السلة المصري لموسم آخر.

وسبق لعاصم مرعي اللعب في صفوف الفريق الكوري الجنوبي 2021-2022.

ورحل بعدها عاصم مرعي صوب الزمالك ووقع على عقد مع الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL لكن أزمة في أوراق التجنيد منعته من السفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى رواندا.

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وعاد عاصم مرعي بعدها إلى الفريق الكوري الموسم الماضي قبل أن يتم تمديد تعاقده مرة أخرى.

ويستعد عاصم مرعي لخوض منافسات كأس العالم لكرة السلة مع منتخب مصر في الصيف المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المكسيك وليتوانيا ومونتينجرو.

وتقام البطولة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل.

وتستضيف الفلبين مجموعة منتخب مصر والتي تنطلق يوم 25 بمواجهة ليتوانيا.

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