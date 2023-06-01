اسكواش - نور الشربيني ومصطفى عسل إلى المربع الذهبي من بطولة الجونة

تأهل الثنائي نور الشربيني ومصطفى عسل إلى نصف نهائي منافسات بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وختام بطولات الموسم الدولية.

وتغلبت نور الشربيني على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب بطولة العالم للمرة السابعة في تاريخها الشهر الماضي.

بينما حسم مصطفى عسل حامل لقب البطولة تأهله للمربع الذهبي بعد التغلب على زميله مازن هشام بنفس النتيجة.

وتأهل الإنجليزي محمد الشوربجي بعد التغلب على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما حسمت البلجيكية نيلي جيليس تأهلها بالتفوق على المصرية سلمى هاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام غدا الخميس منافسات نصف نهائي الرجال والسيدات بداية من السابعة مساء.

وتصطدم نوران جوهر بزميلتها هانيا الحمامي حاملة لقب النسخة الأخيرة في تمام السابعة مساء في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

بينما يلعب علي فرج بطل العالم، أمام البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول عالميا في الثامنة مساء في مباراة مثيرة مرتقبة.

وتلعب نور الشربيني في نصف النهائي أمام البلجيكية نيلي جيليس في التاسعة مساء وذلك بعد أن أقصت شقيقتها تيني جيليس في ربع النهائي.

وتختتم منافسات نصف النهائي بمباراة قوية بين مصطفى عسل ومحمد الشوربجي في تمام العاشرة مساء.