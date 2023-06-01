حجازي: شريط 3 مواسم مر أمام عيني عقب حسم لقب الدوري السعودي

كشف أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي أن شريط 3 مواسم مر أمام عينه عقب تحقيق لقب الدوري السعودي.

وحقق النمور لقب الدوري للمرة التاسعة في التاريخ بمشاركة الثنائي المصري ولأول مرة منذ 14 عاما.

وقال حجازي عبر قناة SSC السعودية: "مبروك لجماهير الاتحاد، إنجاز كبير ونستحق اللقب بعد تعب عام كامل".

وتابع "في مباراة الفيحاء السابقة مر عليّ شريط السنوات الـ 3 الماضية عندما أطلق الحكم صافرة النهاية".

وأوضح "مررنا بمعاناة كبيرة جدا وشعرنا بخيبة آمل بعد خسارة لقب الدوري الموسم الماضي، كنا في مرحلة بناء فريق وشخصية فريق للفوز بالألقاب، من بداية فترة الإعداد الموسم الحالي سعى اللاعبون لتعويض الجماهير عن خسارة لقب الموسم الماضي والتي في رأيي كانت نقطة تحول من أجل التتويج باللقب".

وأتم "الجمهور مثّل فارقا كبيرا، النادي مترابط بكافة عناصره، الجمهور مع الإدارة مع الجهاز الفني واللاعبين، واعتقد أننا قدمنا موسما جيدا جدا كمكافأة عن تعب المواسم الماضية".

🎙 أحمد حجازي: بعد الموسم الماضي كانت هناك خيبة أمل كبيرة، ومن بداية المعسكر في الصيف الماضي كانت هناك رغبة من اللاعبين لتعويض الجماهير والنادي وخسارة الموسم الماضي هي نقطة التحول. ⁧#الاتحاد_بطلا_للدوري⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/MjE4lyejIN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023

وأصبح حجازي أول مصري يرفع لقب الدوري السعودي كقائد للفريق والخامس الذي يحقق اللقب بعد عماد متعب وأحمد علي ومحمد عبد الشافي وطارق حامد.

وخاض حجازي 28 مباراة بقميص النمور الموسم الجاري في الدوري سجل 4 أهداف وصنع 1.

وحجز النمور بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل وكذلك كأس العالم للأندية 2023.