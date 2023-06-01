طارق حامد: بعد هذه المباراة تأكدت بأننا سنحقق لقب الدوري السعودي

شدد طارق حامد لاعب اتحاد جدة أن الدوري السعودي لم يكن ينقصه سوى الألقاب.

وحقق النمور لقب الدوري للمرة التاسعة في التاريخ بمشاركة الثنائي المصري ولأول مرة منذ 14 عاما.

وقال طارق حامد عبر قناة SSC السعودية: "أبارك لجمهور الاتحاد والإدارة والجهاز الفني واللاعبين ونستحق التتويج".

وأضاف "لا ينقص نادي الاتحاد سوى الألقاب والمجموعة حققت الهدف".

وأكمل "الدوري السعودي الأقوى عربيا وبلا جمهور الاتحاد ينقصه الكثير فكل الشكر لهم".

🎙 أحمد حجازي: نستحق الدوري بعد تعب موسم كامل.

🎙 طارق حامد: الدوري السعودي هو أقوى دوري عربي، وجماهير الاتحاد هي المكمل لقوة الدوري.

⁧#الاتحاد_بطلا_للدوري⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/vqOtK0p9Xk

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023

وأردف "تأكدت بأننا سنفوز بلقب الدوري بعد الفوز على الطائي في الدور الأول عندما سجل إيجور كورنادو هدف الفوز في الثانية الأخيرة".

وواصل "هذا اللقب الرابع عشر في مسيرتي ورابع لقب دوري والثالث على التوالي لي فكما يقولون أشم رائحة الدوري، لا يوجد أي سبب لعدم الفوز بلقب الدوري الموسم الجاري لأن كل العوامل ساعدتنا على النجاح".

🎙 طارق حامد: بعد مباراة الطائي في الدور الأول تأكدت 100% أن الدوري اتحادي. ⁧#الاتحاد_بطلا_للدوري⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/I5dyw5Imqo — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023

وعاد طارق حامد للمشاركة في الدقيقة الأخيرة من المسابقة أمام الطائي في لقاء انتهى بالفوز 2-0.

وشارك طارق حامد في 23 مباراة بالدوري السعودي الموسم الجاري دون أن يسجل أو يصنع.

وحجز النمور بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل وكذلك كأس العالم للأندية 2023.