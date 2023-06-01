اتحاد اليد يعلن تعديلات في لوائح قيد اللاعبين قبل الموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إجراء تعديلات على لائحة قيد اللاعبين في الأندية بجميع بطولات الاتحاد.

وكشف الاتحاد عبر صفحته الرسمية عن أن هذه التعديلات سيتم تعميمها على جميع أندية دوري المحترفين وأندية الدوري الممتاز وجميع الأندية المشاركة في دوري عمومي السيدات.

وتأتي هذه التعديلات على لوائح قيد اللاعبين في قوائم الأندية قبل الموسم الجديد.

وجاءت التعديلات التي أعلن عنها اتحاد كرة اليد كالآتي:

بالإشارة إلى الخطابات المرسلة لحضراتكم بشأن رغبات المشاركة فى المسابقات المختلفة وتم تحديد مواعيد فترة هذه لوائح القيد لجميع المسابقات:

المحترفين رجال والمرتبط من ۲۰۲۳/۷/۲ وحتى ۲۰۲۳/۷/٥ ووفق التقسيم السابق إرساله بالرغبات للأندية . الممتاز رجال والمرتبط من ۲۰۲۳/۷/۹ وحتى ۲۰٢٣/٧/١٦ ووفق التقسيم السابق إرساله بالرغبات للأندية . عمومی سیدات من ۲۰۳۳/۷/۱۸ وحتى ۲۰۲۳/۷/۲٤ ووفق التقسيم السابق إرساله بالرغبات للأندية لذا يرجى التذكير والتأكيد على ضرورة إخطار اللاعب الذى لازال عقده مستمر مع النادى وفقا للبند رقم (٥) من عقود اللاعبين الذي ينص على : في حالة إذا رغب النادى فى عدم قيد اللاعب في كشف الموسم الجديد ويكون عقد هذا اللاعب مازال سارياً يجب على النادي أن يخطر اللاعب والاتحاد رسمياً بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بخطاب من النادى للاعب بحيث يوقع اللاعب على هذا الخطاب بالعلم برغبة النادى فى عدم قيده وذلك قبل موعد القيد للموسم الجديد بـ (۳۰) يوماً على الأقل وسوف يعتد باريخ إرسال النادى للاعب خطابا مسجلا بعلم الوصول (المستند يكون بإيصال هيئة البريد بتاريخ الإرسال وليس بتاريخ وصول الخطاب للاعب) ويطبق ما يلى أ - إذا كان عقد اللاعب لمدة سنتين ويرغب النادى بعد إنتهاء السنة الأولى عدم قيده فى كشف الموسم الجديد للسنة المتبقية وقام النادى بإخطار اللاعب فى الفترة المحددة أى قبلها بـ (۳۰) يوما، هنا سيدفع النادى للاعب ١٥ من قيمة إجمالى ما كان سيتقاضاه بالسنة الثانية .

ب - أذا كان عقد اللاعب لمدة (۳) سنوات ولا يرغب النادى فى قيده بعد مضى السنة الأولى وأخطره النادي خلال الفترة المحددة هنا سيدفع النادى للاعب %۲۰% من قيمة السنة الثانية وإذا كان عقد اللاعب لأكثر من ذلك تطبق النسبة نفسها ٢٠.

ج - أما إذا لم يخطر النادى اللاعب قبل موعد القيد بـ (۳۰) يوماً هنا سيدفع النادى للاعب نسبة ٢٥% من قيمة السنة.