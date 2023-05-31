عودة طارق حامد وحجازي يرفع الكأس في تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي 2022-23

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

احتفل لاعبو الاتحاد بلقب الدوري السعودي التاسع في تاريخهم بأفضل طريقة ممكنة بالفوز على الطائي في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم أمام جماهير النمور على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وشهدت المباراة غياب أحمد حجازي القائد بسبب الإصابة، وعودة طارق حامد الذي شارك في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع حيث شارك بدلا من رومارينيو.

وسجل عبد الرازق حمد الله هدف النمور الأول في الدقيقة 73، الهدف جعل المغربي هدافا للدوري السعودي برصيد 21 هدفا.

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وللمرة الثالثة يحقق المغربي لقب هداف الدوري السعودي بعد موسمي 2018-19 و2019-20 وكلاهما مع النصر.

ثم أضاف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن النصر الثاني الذي تفوق على الفتح في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-0.

وحجز الاتحاد كونه بطلا للدوري مشاركته في كأس العالم 2023 والمقامة في المملكة بنهاية العام الجاري.

ورفع أحمد حجازي قائد النمور اللقب الغائب عن خزائن الاتحاد منذ 14 عاما، كأول لاعب مصري يرفع كأس الدوري السعودي في التاريخ.

وغاب كريستيانو رونالدو عن اللقاء بسبب الإصابة وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية وصل بها لـ 20 هدفا في الموسم في وصافة ترتيب الهدافين.

وحجز الاتحاد والنصر بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل إلى جانب الهلال والفيحاء.

وأفلت الخليج من الهبوط في الجولة الأخيرة بعد الفوز على أبها بنتيجة 3-1.

وهبط العدالة رفقة الباطن بعدما خسر من الاتفاق إلى الدرجة الثانية السعودية الموسم المقبل.

وتأهلت أندية الأهلي والحزم والأخدود والرياض للدوري السعودي الموسم المقبل حيث سترتفع عدد الأندية المتنافسة لـ 18.

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