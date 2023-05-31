تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس 2023 من الدور الثاني

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس 2023

ودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند سلام في التنس من الدور الثاني بالخسارة من الروسية أناستاسيا بوتابوفا.

وخسرت ميار من المصنفة الرابعة والعشرين على العالم بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد.

وأنهت ميار الشوط الأول متقدمة بنتيجة 6-3، وقلبت الروسية النتيجة بشوطين بنتيجتي 6-4 و6-1.

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وانتصرت ميار في الدور الأول على الأمريكية ماديسون برينجل بشوطين دون مقابل.

يذكر أن ميار انسحبت الموسم الماضي من بطولة العام الماضي بعد تأهلها للدور الثاني بسبب الإصابة.

وتعد ميار شريف أول مصرية على مر التاريخ تصل إلى الدور الثاني في بطولة رولان جاروس.

اللاعبة المصرية حققت أول إنجازاتها الكبيرة بالوصول إلى الدور الرئيسي لـ رولان جاروس في نسخة 2020 لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

ميار شريف رولان جاروس 2023 تنس
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