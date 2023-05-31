الونش يجري جراحة الرباط الصليبي

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 22:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

أجرى محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك جراحة الرباط الصليبي بنجاح اليوم الأربعاء.

وخضع الونش للعملية الجراحية في إحدى المستشفيات في ألمانيا وتواجد معه محمد أسامة طبيب الزمالك.

وتعد هذه الإصابة الثانية التي يتعرض لها الونش خلال الموسم الجاري بعدما خضع لعملية جراحية في إنجلترا في شهر نوفمبر الماضي عقب إصابته في الأوتار الخلفية للركبة.

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وقال محمد أسامة إن العملية التي أجراها الونش هي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق مؤكدا أن الحالة الطبية للونش مطمئنة بعد إجراء الجراحة.

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وتعرض الونش لإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك لأول مرة في منتصف مارس بمواجهة إنبي في الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.

الزمالك الونش
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