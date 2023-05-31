انتهت نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية (1) - (1) روما.. انتصار الفريق الأندلسي بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إشبيلية وروما التي تقام في ملعب بوشكاش آرينا في المجر في نهائي الدوري الأوروبي.

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مونتيييل يسجل الركلة الرابعة بنجاح ليعلن فوز إشبيلية بنتيجة 4-1 والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

إعادة ركلة الترجيح لتقدم باتريشيو عن خط المرمى.

مونتييل يهدر الركلة الرابعة لإشبيلية بعدما تصدى له روي باتريشيو.

روجير إيبانيز يهدر الركلة الثالثة لروما بعدما ارتطمت بالقائم الأيمن ويد بونو.

راكيتيتش يسجل الركلة الثالثة لإشبيلية بنجاح.

جيانلوكا مانشيني يهدر الركلة الثانية لروما.

إريك لاميلا يسجل الركلة الثانية لإشبيلية بنجاح.

كريستانتي يسجل الركلة الأولى لروما بنجاح.

لوكاس أوكامبوس يسجل الركلة الأولى لإشبيلية بنجاح.

نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

ق120: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق100: هدوء في مجريات المباراة.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+6: تسديدة قوية من سوسو تصدى لها روي باتريشيو على مرتين وتابعها فيرناندو لكن كرته مرت بجوار المرمى.

ق90+2: رأسية من النصيري مرت لخارج الملعب.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: أندريا بيلوتي يهدر هدفا محققا بعدما مرت تسديدته بجوار المرمى بقليل.

ق80: احتمالية وجود ركلة جزاء لروما بداعي لمسة يد لكن تقنية الفيديو تؤكد عدم وجود أي شيء.

ق77: الحكم يلغي قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق76: ركلة جزاء لإشبيلية بداعي عرقلة بداعي لوكاس أوكامبوس من روجير إيبانيز.

ق66: يا رباااااااه عرضية من ركلة حرة لروما وارتباك داخل منطقة الجزاء والكرة ترتطم بقدم سمولينج لاعب روما وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ولا تعبر خط المرمى وانتهت بتسديدة ذهبت لخارج الملعب.

ق55: جووووووووووووول عكسي يدرك التعادل لإشبيلية عن طريق جيانلوكا مانشيني بعد عرضية نافاس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدف دون رد.

ق45+6: يا رباااااااه القائم يحرم راكيتيتش من هدف صاروخي رائع إثر تسديدة يسارية.

ق45: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: رأسية من فيرناندو من ركلة ركنية مرت أعلى المرمى بقليل.

ق35: جوووووووووووووووووووول ديبالا يفتتح التسجيل بهدف أول لروما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق33: لا وجود لركلة جزاء.

ق32: تقنية الفيديو تراجع احتمالية وجود ركلة جزاء لتامي أبراهام بعد رفع لاعب إشبيلية لقدمه بمستوى رأس تامي.

ق12: ياسين بونو يتألق أمام تسديدة سبينازولا ويحرمه من هدف محقق.

انطلاق المباراة.