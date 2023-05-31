آس: بنزيمة يقترب من اتحاد جدة

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

أصبح كريم بنزيمة لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشار التقرير أن الاتفاق يقترب بين الطرفين لكن في انتظار موقفه الرسمي والنهائي مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر.

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وأوضح التقرير أن بنزيمة في الوقت الحالي "وضع قدما ونصف في الدوري السعودي"، ومبدئيا سيوقع على عقد لمدة عامين وسيصل راتبه لـ 100 مليون يورو معفاة من الضرائب في الموسم الواحد.

وواصل التقرير أن الحكومة السعودية حاولت الحصول على توقيعه للانضمام لآحد الفرق الدوري.

وتحدث بنزيمة مع كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري وكذلك الحياة في البلاد.

وفي حال انضمامه إلى النمور سيجاور الفرنسي كل من أحمد حجازي وطارق حامد حال استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن مفاوضات من نادي اتحاد جدة لضم كريم بنزيمة في الموسم المقبل.

الاتحاد كريم بنزيمة الدوري السعودي
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