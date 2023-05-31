البنك الأهلي يواصل الابتعاد عن القاع بثلاثية ضد الداخلية

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل البنك الأهلي استفاقته وابتعد خطوة على مراكز الهبوط بالفوز على الداخلية بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة 30 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل أهداف البنك: أسامة فيصل (2) ومحمود قاعود، فيما سجل سمير فكري هدف الداخلية الوحيد.

وواصل البنك الأهلي الاستفاقة بالوصول للمباراة السابعة على التوالي دون خسارة ومحققا الفوز الثالث على التوالي وجميعها أمام منافسين مباشرين على الهروب من القاع بعد التفوق من قبل على الإسماعيلي وأسوان.

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وارتقى البنك للمركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

وتكبد الداخلية الخسارة الأولى له في الدوري بعد 3 تعادلات وانتصار.

وظل الداخلية برصيد 28 نقطة في المركز السادس عشر كأول المهددين بالهبوط.

وسجل أسامة فيصل ثنائية في لقاء اليوم وهي أكثر مما سجل في 21 مباراة من الدوري المصري الموسم الجاري حيث سجل هدفا واحدا من قبل.

ولأول مرة يسجل المهاجم الشاب ثنائية في الدوري المصري.

التشكيل

قاد أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي لتعويض غياب كريم بامبو.

فيما بدأ علي الزاهدي أساسيا في هجوم الداخلية، وجاوره سمير فكري وعبد الرحمن البانوبي.

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وصف المباراة

مرت الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء بدون أي خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 22 من عمر اللقاء أرسل إسحاق يعقوب عرضية من الجهة اليسرى قابلها محمود قاعود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وغالطت عماد السيد وسكنت الشباك.

وانفرد أسامة فيصل وراوغ عماد السيد وسدد كرة ضعيفة أبعدها كمال أبو الفتوح من على خط المرمى ليظل تقدم البنك بنتيجة 1-0 مع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء.

وبعد دقيقتين عوض أسامة فيصل فريقه بتسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني للبنك الأهلي في اللقاء.

وكاد عبد الرحمن البانوبي برأسية أن يسجل هدف تقليص الفارق للداخلية لكن أبو جبل تصدى للكرة بثبات في الدقيقة 41.

وتألق محمد أبو جبل بالتصدي لرأسية علي الزاهدي في الدقيقة 44 محافظا على نظافة شباكه في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم البنك بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني دفع علاء عبد العال بالثنائي رشيد أحمد ووليد مصطفى بحثا عن تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 54 احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء بعد تسديدة أحمد عبد الرسول ولمسة يد من أمير مدحت مدافع الأهلي.

انبرى للركلة سمير فكري وسددها في الشباك معلنا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56.

وبعد 5 دقائق من مرتدة سريعة مرر أحمد ياسر بعد مراوغة بينية متقنة إلى أسامة فيصل الذي راوغ مدافع آخر داخل المنطقة وسدد في منتصف المرمى كرة أرضية سكنت الشباك معلنا هدف البنك الأهلي الثالث.

ورد القائم الأيمن تصويبة صاروخية من رشيد أحمد ليظل تقدم البنك بفارق هدفين قائما.

وواصل أبو جبل التألق فتصدى لتسديدة البانوبي بعد عرضية علي الزاهدي في الدقيقة 78.

حاول لاعبو الداخلية تقليص الفارق من أجل محاولة العودة في اللقاء لكن دافع البنك الأهلي كان يقظا في الدقائق الأخيرة لينتصر أصحاب الأرض.

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