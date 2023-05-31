كرة سلة – سيدات مصر يثأرن من بولندا ويحققن انتصارا تاريخيا في بطولة العالم 3x3

حقق منتخب مصر للسيدات لكرة السلة انتصارا تاريخيا اليوم الأربعاء في بطولة العالم بالفوز على بولندا 21-18.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة سيدات 3 X 3 في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة ما بين 30 مايو إلى 4 يونيو المقبل.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول لسيدات الفراعنة في تاريخ مشاركتهن في بطولة العالم.

إذ أن هذه المشاركة هي الثانية بعد التواجد في نسخة عام 2022 ولكن خسر منتخب مصر آنذاك مبارياته كلها أمام بولندا نفسها وبلجيكا ومنغوليا.

وخسر منتخب مصر آنذاك ضد بولندا بنتيجة 22-10.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات بولندا وألمانيا واليابان وأستراليا.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من ريا محمد وهاجر عامر ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في الساعة 11 و5 دقائق من مساء اليوم الأربعاء ضد ألمانيا.