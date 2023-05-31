كرة طائرة - اعتزال نهلة سامح القائدة التاريخية لفريق سيدات الأهلي

أعلنت نهلة سامح قائدة فريق الكرة الطائرة للسيدات في النادي الأهلي اعتزالها اللعب بشكل نهائي.

يأتي ذلك بعد مسيرة استمرت لمدة 25 سنة في ملاعب الكرة الطائرة.

وتلعب نهلة سامح في النادي الأهلي منذ أن كان عمرها 8 سنوات.

القائدة التاريخية للأهلي حقق طوال مسيرتها مع الكرة الطائرة 51 بطولة مختلفة.

كذلك مثلت نهلة سامح منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات لسنوات طويلة.

وتوج فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم المنقضي وهي البطولة الأخيرة لـ نهلة سامح مع الفريق الأحمر.