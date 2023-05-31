كرة طائرة - اعتزال نهلة سامح القائدة التاريخية لفريق سيدات الأهلي
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 20:30
كتب : FilGoal
أعلنت نهلة سامح قائدة فريق الكرة الطائرة للسيدات في النادي الأهلي اعتزالها اللعب بشكل نهائي.
يأتي ذلك بعد مسيرة استمرت لمدة 25 سنة في ملاعب الكرة الطائرة.
وتلعب نهلة سامح في النادي الأهلي منذ أن كان عمرها 8 سنوات.
القائدة التاريخية للأهلي حقق طوال مسيرتها مع الكرة الطائرة 51 بطولة مختلفة.
كذلك مثلت نهلة سامح منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات لسنوات طويلة.
وتوج فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم المنقضي وهي البطولة الأخيرة لـ نهلة سامح مع الفريق الأحمر.
نرشح لكم
كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم طائرة - الإيطالي فلافيو جولينيلي مدربا لـ منتخب مصر انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة كرة طائرة - الزمالك يلاقي الأنابيب الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - إلى نهائي تاريخي.. سيدات الزمالك يهزمن مولودية الجزائر في بطولة إفريقيا كرة طائرة – تحديد منافس الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا