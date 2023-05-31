التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الإسماعيلي.. والمقاولون يعتمد على أوكلي ونياص

دفع حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بثلاثة لاعبين في هجوم فريقه أمام المقاولون العرب.

ويلعب الإسماعيلي ضد المقاولون في الجولة 30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الجبل الأخضر.

واعتمد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب على ثنائية هجومية مكونة من جون أوكلي ومامادو نياص.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – كريم عرفات – محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – ياو أنور – فراس شواط

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: أحمد عاطف - أحمد فوزي – أحمد الشيمي – عمر فتحي – جوزيف أوشايا

الهجوم: جون أوكلي – مامادو نياص

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.