التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الإسماعيلي ضد المقاولون

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

ياو أنور - الإسماعيلي - الزمالك

دفع حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بثلاثة لاعبين في هجوم فريقه أمام المقاولون العرب.

ويلعب الإسماعيلي ضد المقاولون في الجولة 30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الجبل الأخضر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

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المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – كريم عرفات – محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – ياو أنور – فراس شواط

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

الإسماعيلي المقاولون الدوري المصري
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