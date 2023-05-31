الدرجة الثانية – أسرع هدف في الموسم.. بلدية المحلة يتصدر وصراع مثير مع طنطا وأبو قير

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 19:54

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

واصل بلدية المحلة تصدره لمجموعة بحري عقب انتصاره على المجد السكندري اليوم الأربعاء في الجولة 28 من الدوري.

سجل هدف المباراة وحيد محسن من ركلة جزاء.

وعاد طنطا للانتصارات بالفوز على أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف دون رد سجلهم ميدو جمال وكريم أسامة "هدفين".

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وانتصر دكرنس على الحمام بهدفين دون رد سجلهما كريم أشرف ومعتز يحيى.

وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد سجلهما مصطفى حمادة وبسام وليد.

ويعد هدف مصطفى حمادة هو الأسرع خلال الموسم الجاري من الدوري إذ أنه جاء عقب تسع ثواني فقط من بداية اللقاء.

وفاز كفر الشيخ على بايونيرز بهدف دون رد سجله عوض تهامي من ركلة جزاء.

وانتصر المنصورة على الهلال بهدف أحمد شاهدين.

وفاز نبروه على المصري بالسلوم بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتعادل سبورتنج مع الأولمبي سلبيا بدون أهداف.

وفي مجموعة الصعيد فاز بترول أسيوط على الفيوم بهدف دون رد.

وأصبح الترتيب كالتالي:

1 – بلدية المحلة 52 نقطة

2- طنطا 51 نقطة

3- أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4- دكرنس 49 نقطة

5- جمهورية شبين 48 نقطة

6- بروكسي 44 نقطة

7- كفر الشيخ 44 نقطة

8- المنصورة 41 نقطة

9- الأولمبي 36 نقطة

10- الحمام 32 نقطة

11- سبورتنج 30 نقطة

12- اتحاد نبروه 29 نقطة

13- هلال مطروح 25 نقطة

14- المجد السكندري 25 نقطة

15- بايونيرز 21 نقطة

16- المصري بالسلوم 12 نقطة

الدرجة الثانية مجموعة بحري
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