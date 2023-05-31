كولو مواني: رحيلي عن فرانكفورت؟ لست متسرعا وأريد أن أكون هداف الدوري

يبدو أن راندال كولو مواني مهاجم إنتراخت فرانكفورت حسم مصيره بشأن الرحيل عن صفوف فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كولو مواني في تصريحات لصحيفة "سبورت 1" الألمانية اليوم الأربعاء: "مازال لدي عقد طويل الأمد مع فرانكفورت، لست متسرعا".

وأردف "لهذا هناك فرصة لي للبقاء لأصبح هداف الدوري الألماني الموسم المقبل".

المهاجم صاحب الـ24 عاما انضم إلى فرانكفورت قادما من نانت الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وخلال الموسم الماضي سجل كولو مواني 23 هدفا وصنع 17 في 45 مباراة مع فرانكفورت.

ويعد اللاعب الفرنسي أحد أهداف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الموسم المقبل حسبما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز".