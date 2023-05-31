انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (3) (1) الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والداخلية لحساب الجولة 30 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 28 نقطة من 29 مباراة.

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انتهت

ق 76: ابو جبل يتألق مجددا أمام الزاهدي

ق 72: العارضة تمنع هدفا جديدا للداخلية

ق 61: بينية من أحمد ياسر إلى أسامة فيصل الذي انفرد وسدد أرضية تسكن الشباك.

ق56: جوووول سمير فكري يسجل من ركلة الجزاء

ق55: أحمد الغندور يحتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية بلمسة يد على مدافع البنك.

ق 53: عودة إلى الـ VAR لركلة جزاء لصالح الداخلية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: رأسية البانوبي يتصدى لها أبو جبل ببراعة

ق 30: جووول الثاااني.. تصوبية صاروخية أرضية من أسامة فيصل

ق 22: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليسرى يسددها محمود قاعود لترتطم بالمدافع وتسكن الشباك

ق 15: هدوء وحذر بين الفريقين

بداية اللقاء