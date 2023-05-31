تقرير: فلاهوفيتش يقترب من الانتقال إلى بايرن
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 18:47
كتب : FilGoal
يقترب دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
دوسان فلاوفيتش
النادي : يوفنتوس
وذكرت صحيفة "تيلجراجف" الصربية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن توماس توخيل مدرب بايرن يريد بشكل شخصي ضم فلاهوفيتش لصفوف فريقه.
وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية حاليا بين بايرن ويوفنتوس وتسير بشكل إيجابي.
اللاعب الصربي صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف يوفنتوس منذ يناير من عام 2022 حينما انضم للفريق مقابل 70 مليون يورو قادما من فيورنتينا.
وخاض فلاهوفيتش 63 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم 23 هدفا وصنع ستة آخرين.
ولا يملك بايرن في قائمته مهاجم سوى إريك ماكسيم تشوبو موتنج وذلك عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الصيف الماضي.
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