بيراميدز يجدد تعاقد بلاتي توريه

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد بلاتي توريه لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم جديدة.

بلاتي توريه النادي : بيراميدز بيراميدز

وبذلك يستمر لاعب منتخب بوركينا فاسو مع بيراميدز حتى نهاية موسم 2025-2026.

وانضم بلاتي توريه لصفوف بيراميدز مطلع عام 2022 بعد ظهور بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية السابقة في الكاميرون.

ولعب بلاتي توريه مع بيراميدز في الموسم الجاري 37 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وبشكل عام لعب البالغ من العمر 28 عاما مع بيراميدز 67 مباراة بمختلف البطولات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فيوتشر بعد غدا الجمعة، في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.