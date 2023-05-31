التشكيل - أسامة فيصل يعوض غياب بامبو في البنك الأهلي.. والزاهدي يقود الداخلية

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في مواجهة الداخلية لحساب الجولة 30 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويعوض أسامة فيصل غياب كريم بامبو بسبب الإيقاف، ويغيب أيضا إسلام جابر بسبب تراكم البطاقات.

فيما يبدأ علي الزاهدي أساسيا في هجوم الداخلية، ويجاوره سمير فكري وعبد الرحمن البانوبي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب – أمير مدحت – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار

الوسط: محمود سيد – محمد فتحي

أمامهما: أحمد ياسر – محمد هلال – محمود قاعود

الهجوم: أسامة فيصل

وجاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح – محمد نجيب – أحمد عبد الرسول

الوسط: عبد العزيز السيد – كليتشي شيميزين – محمود طلعت – أحمد سيد عبد النبي

الهجوم: سمير فكري – علي الزاهدي – عبد الرحمن البانوبي

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 28 نقطة من 29 مباراة.