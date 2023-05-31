مصدر مقرب من كارتيرون يكشف لـ في الجول النادي الأقرب للتعاقد معه

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 18:13

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون

اقترب باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي والزمالك من تولي تدريب فريق جديد ولكنه لن يكون في إفريقيا.

وكشف مصدر مقرب من المدرب الفرنسي لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "كارتيرون يقترب من تدريب أم صلال القطري".

واختتم المصدر تصريحاته المقتضبة "كارتيرون وافق على بنود التعاقد مع النادي وينتظر إتمام التفاصيل مع الإدارة قبل الإعلان عن التعاقد".

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وفسخ كارتيرون تعاقده مع الاتفاق السعودي في فبراير الماضي، وارتبط اسمه في الأيام الأخيرة بتدريب ماميلودي صنداونز

وقال كارتيرون آنذاك لـFilGoal.com: " كل الأخبار حول اتفاقي مع صنداونز غير صحيحة ولم يتحدث أحد معي من النادي".

وشدد "بالطبع لدي عروض كثيرة لكن أدرسها لاختيار الأفضل".

وأتم "مازالت مدربا حرا ولم أوقع لأي ناد حتى الان".

مدرب الأهلي والزمالك السابق قاد الاتفاق منذ مارس 2022 حتى فبراير من العام الجاري.

وترك كارتيرون فريقه في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات، و9 خسائر.

بشكل عام، قاد المدرب الفرنسي فريق الاتفاق في 27 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 13.

وقاد كارتيرون في رحلته التدريبية بقارة إفريقيا منتخب مالي ووادي دجلة والأهلي والزمالك في مصر والرجاء المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

وأنهى صنداونز الموسم بتحقيق لقب دوري جنوب إفريقيا برصيد 70 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وانتهى مشواره القاري في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد المغربي بعدما تعادلا 2-2 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

كارتيرون أم صلال الدوري القطري
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