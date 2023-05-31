استعدادا لنهائي إفريقيا.. معسكر مغلق لـ الأهلي قبل مباراة الوداد بـ48 ساعة

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 17:46

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الدخول في معسكر مغلق استعدادا لنهائي إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الأربعاء.

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على أن يخوض الفريق مرانه الجماعي مساء غدا الخميس، ومن بعدها ينتظم في المعسكر استعدادا للمباراة.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

الأهلي الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا
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