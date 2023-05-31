محترفو مصر - ليموج لـ في الجول: سيف الدرع اندمج جيدا معنا.. وهذا هدفنا المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 16:34

كتب : حسام أحمد

سيف الدرع - ليموج

أشاد نيناد ستانيتش المدير الرياضي لفريق ليموج الفرنسي بالمصري سيف الدرع لاعب الفريق وبالمستوى الذي قدمه في موسمه الأول.

FilGoal.com بدأ سلسلة حوارات مع فرق المحترفين المصريين في مختلف الألعاب للوقوف على آرائهم في مستوى لاعبينا ورؤيتهم لمستقبلهم الفترة المقبلة.

البداية من الدوري الفرنسي لكرة اليد حيث يلعب سيف الدرع مع فريق ليموج الفرنسي.

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وقال ستانيتش لـ FilGoal.com: "سيف لاعب شاب اندمج جيدا مع الفريق ووجد مكانه وتطور على مدار الموسم وأداؤه مرضٍ".

وواصل "هو لاعب متواضع وهادئ جدا ولديه الكثير من الطموحات ويعطي 100% في الملعب وهو موضع تقدير كبير من قبل المشجعين".

وتابع "الجهاز الفني سعيد بالتعاقد مع سيف الدرع ولا يزال أمامه الكثير من الفرص للتحسن والهدف هو أن يصبح لاعب أساسيا في فريقنا".

وأضاف "في الموسم المقبل سنبذل قصار جهدنا لكي نضع أنفسنا في الجزء الأول من الترتيب".

الدرع كان قد انضم إلى ليموج في بداية الموسم قادما من الزمالك.

ويحتل ليموج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الذي يحتل باريس سان جيرمان صدارته.

سيف الدرع ليموج كرة يد
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