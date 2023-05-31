بالمستندات - المريخ يرد على شكوى اتحاد الشرطة عبر في الجول

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 15:50

كتب : رضا السنباطي

نادي المريخ البورسعيدي

رد نادي المريخ البورسعيدي على الشكوى المقدمة من اتحاد الشرطة حول مشاركة اللاعب أحمد صابر مع الفريق في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وكان نادي اتحاد الشرطة قد قدم شكوى حول مشاركة اللاعب أحمد صابر خلال المباراة التي جمعت بينهما في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين والتي انتهت بفوز المريخ.

وأشار الشرطة في شكوته إلى أن اللاعب من مواليد 1993 ولكن المريخ قد قام بقيده كلاعب تحت السن، ليطالب باحتساب المباراة كفوز له والصعود لدوري المحترفين.

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وقال أيمن عيد المسؤول الإعلامي لنادي المريخ لـ FilGoal.com: "أحمد صابر من مواليد 24 أغسطس عام 2000 وتم ويحمل بطاقة رقم قومي سارية حتى 31 يناير 2028".

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واستمر "صابر انضم للمريخ من المصري في موسم 2021/2022 بأوراق ومحررات رسمية تم استلامها من اللاعب وأرسلت عبر نظام قيد الاتحاد المصري لكرة القدم وتم القبول".

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وواصل "اللاعب انضم للمريخ بصفة لاعب محترف كما كان عقده مع المصري وتم قبول قيده مع المريخ بتاريخ 29 سبتمبر 2021".

وتابع "إجراءات قيد اللاعب تمت بأوراق رسمية صدرت من الأحوال الرسمية المدنية وتم قبولها من جانب الاتحاد المصري".

وشدد "لسنا طرفا في أي شكوى لأننا حررنا عقودا رسمية بأوراق من الجهات المختصة وأي مشكلة تخص اللاعب لسنا طرفا فيها".

وأتم "المحررات الرسمية هي مسؤولية اللاعب وأسرته لأنهم هم المسؤولين عن تقديم المستندات الرسمية من الجهات المختصة".

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النجوم كان قد تصدر المجموعة المؤهلة لدوري المحترفين بالموسم المقبل بفارق نقطتين عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الثاني.

وظهر لاعبو اتحاد الشرطة في مقطع فيديو وهم يحتفلون بالصعود إلى دوري المحترفين داخل حافلة النادي عقب نهاية دوري الترقي واحتلاله للمركز الثاني.

وقال محمد الزريقة المشرف على الكرة بنادي اتحاد الشرطة لـ FilGoal.com:"النجوم تصدر المجموعة بـ 13 نقطة واتحاد الشرطة 11 نقطة ولكن سبب الاحتفال يعود إلى شكوى تقدم بها النادي ضد المريخ لإشراكهم اللاعب أحمد صابر من مواليد 2000 في المباراة بيننا والتي فاز بها المريخ.

وتابع "نحن نعرف أن اللاعب من مواليد 1993 عندما كان لاعبا للمرج ولكن المريخ سجله كلاعب تحت السن".

وأضاف "اتحاد الكرة رد علينا بأن الشكوى تم تحويلها للشؤون القانونية واحتفلنا بسبب ثقتنا في الحصول على النقاط الثلاث ليصل رصيدنا إلى 14 نقطة ونصعد بدلا من النجوم".

وفي حالة قبول الشكوى فإن نادي اتحاد الشرطة سيصعد لدوري المحترفين بالموسم المقبل بدلا من النجوم والذي سيشارك في دوري الممتاز ب والذي يعد بمثابة القسم الثالث.

المريخ البورسعيدي
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