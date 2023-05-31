موسيماني: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك.. وكنت أود الاستمرار في الأهلي

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - أهلي جدة

كشف بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة عن تلقيه عرضا لتدريب الزمالك المصري ولكنه رفضه لأن الظروف الحالية لا تسمح بقبوله كما شدد على رغبته في الاستمرار مع الأهلي المصري إذا كانت الظروف مغايرة.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "تلقيت عرضا من الزمالك لكن هذا ليس التوقيت المناسب لقبوله".

وتابع "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك

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وأضاف :يوجد في عقدي مع اهلي جدة بند تجديد العقد لموسم إضافي لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الشأن وأود الاستمرار في قارة آسيا".

وشدد "كنت على علم أن إدارة أهلي جدة قد أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب واحترمت ذلك".

وكان موسيماني قد قاد أهلي جدة للصعود لدوري المحترفين بعد موسم واحد فقط من هبوطه للدرجة الأولى.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي المصري عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

الزمالك بيتسو موسيماني الدوري المصري
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