اتحاد الشرطة يكشف لـ في الجول سبب احتفال اللاعبين على الرغم من صعود النجوم للمحترفين

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 13:58

كتب : رضا السنباطي

فريق اتحاد الشرطة

كشف محمد الزريقة المشرف على الكرة بنادي اتحاد الشرطة عن سبب احتفال لاعبي الفريق عقب نهية دورة ترقي دوري المحترفين على الرغم من صعود النجوم.

النجوم كان قد تصدر المجموعة المؤهلة لدوري المحترفين بالموسم المقبل بفارق نقطتين عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الثاني.

وظهر لاعبو اتحاد الشرطة في مقطع فيديو وهم يحتفلون بالصعود إلى دوري المحترفين داخل حافلة النادي عقب نهاية دوري الترقي واحتلاله للمركز الثاني.

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وقال الزريقة لـ FilGoal.com:"النجوم تصدر المجموعة بـ 13 نقطة واتحاد الشرطة 11 نقطة ولكن سبب الاحتفال يعود إلى شكوى تقدم بها النادي ضد المريخ لإشراكهم اللاعب أحمد صابر من مواليد 2000 في المباراة بيننا والتي فاز بها المريخ.

وتابع "نحن نعرف أن اللاعب من مواليد 1993 عندما كان لاعبا للمرج ولكن المريخ سجله كلاعب تحت السن".

وأضاف "اتحاد الكرة رد علينا بأن الشكوى تم تحويلها للشؤون القانونية واحتفلنا بسبب ثقتنا في الحصول على النقاط الثلاث ليصل رصيدنا إلى 14 نقطة ونصعد بدلا من النجوم".

وفي حالة قبول الشكوى فإن نادي اتحاد الشرطة سيصعد لدوري المحترفين بالموسم المقبل بدلا من النجوم والذي سيشارك في دوري الممتاز ب والذي يعد بمثابة القسم الثالث.

اتحاد الشرطة النجوم دوري المحترفين
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