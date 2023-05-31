تمهيدا لرحيل رايا؟ برينتفورد يعلن التعاقد مع حارس فرايبورج

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

مارك فليكين حارس مرمى برينتفورد الجديد

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي تعاقده مع الهولندي مارك فليكين حارس مرمى فرايبورج الألماني.

وأشار النادي إلى أن الحارس الهولندي قد وقع على عقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن برينتفورد قد فعل بند الشرط الجزائي المتواجد في عقد فليكين مع فرايبورج ليتعاقد معه مقابل 13 مليون يورو.

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صاحب الـ 29 عاما شارك في 44 مباراة مع فرايبورج خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه خلالهم في 16 مباراة وسجل في مرماه 56 هدفا.

فليكين سبق وأن شارك في 4 مباريات دولية مع منتخب هولندا كان آخرها في شهر يونيو الماضي ضد هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد فليكين في قائمة منتخب هولندا التي تستعد لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو المقبل.

التعاقد مع الحارس الهولندي يأتي كتمهيد لإمكانية رحيل دافيد رايا حارس برينتفورد الذي تألق خلال الموسم الماضي.

خاومي مانويل وكيل رايا كان قد تحدث منذ قليل في تصريحات نقلها رومانو قائلا: "لو لم يوافق برينتفورد على خفض السعر المطلوب لبيع رايا سينتظر لموسم إضافي من أجل أن يرحل مجانا".

وفقا لرومانو فإن برينتفورد حدد 40 مليون يورو من أجل بيع الحارس الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية وهو ما تعتبره بيئة اللاعب مبلغ كبير جدا.

الدوري الإنجليزي فرايبورج مارك فليكن برينفتورد
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